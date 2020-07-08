شكرا لقرائتكم صالح جمعة ينشر صورة على "إنستجرام" ويعلق: أصنع حظى الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" معلقا عليها :" أصنع حظى الخاص"، ويواصل صالح جمعة ، الاستعداد القوى في تدريبات الأهلى على ملعب التتش، استعداداً لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، وبطولة أفريقيا لكرة القدم.





وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

وعقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين داخل ملعب التتش بالجزيرة قبل انطلاق المران الصباحى، وشهدت الحديث عن الوحدات التدريبية التى سيخضع لها اللاعبون فى مران اليوم، ويستعد الأهلى لاستئناف النشاط الرياضى من جديد على الصعيدين المحلى والقاري ، وغاب أحمد الشيخ، لاعب الفريق، عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأربعاء، ويعانى الشيخ من كدمة قوية فى الظهر، وخضع للفحص الطبى اليوم ومنحه الجهاز الطبى راحة من تدريبات الكرة اليوم.

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على صعيد أخر، يبحث محمود الخطيب، رئيس النادى والمكلف من قبل المجلس بالإشراف على ملف الكرة، تشكيل لجنة التخطيط فى المرحلة المقبلة بعد إعفاء خالد بيبو من مهام عمله فيها، بعد توليه رئاسة قطاع الناشئين ،عقب تواجده طوال الفترة الماضية فى لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح برفقة زكريا ناصف، والتى اتخذت معظم القرارات التى تخص كرة القدم فى النادى الأهلى طوال الفترة الماضية، وجاء اعفاء بيبو للتفرغ لتطوير قطاع الناشئين ،والذى تحاول الإدارة الحمراء اعادته لسابق عهده لكى ينجح فى إفراز عناصر جيدة لفريق الكرة الأول، وينظر الخطيب فى مدى جدوى اضافة عنصر جديد للجنه التخطيط، ام سيتم الاكتفاء بالثنائى محسن صالح وزكريا ناصف خلال الفترة المقبلة.



