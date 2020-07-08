شكرا لقرائتكم بيراميدز ينتهى من إجراء المسحة الثالثة للاعبين والجهاز الفنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى اليوم، الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز والجهاز الفنى والإدارى الخضوع للمسحة الطبية الثالثة للكشف عن فيرس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى إطار الاستعداد لعودة منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لموسم 2019 / 2020 والذى تقرر أن تعود منافساته يوم 6 أغسطس المقبل، بعد توقف طويل وتحديدًا من منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

وخضع الفريق السماوى لإجراء المسحة الطبية الثالثة عقب التمرين الصباحى الذى أقيم على ملعب الدفاع الجوى، وشهد التدريب حالة من التركيز والنشاط، وخاض اللاعبون بعض التدريبات البدنية الشاقة من أجل استعادة معدل لياقتهم البدنية، فضلاً عن بعض تمارين الكرة، وعقد الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى جلسة سريعة مع الفريق كلفه خلالها ببعض المهام التى يؤدوها أثناء المران.

وكانت نتيجة المسحة الطبية الأولى والثانية جاءت سلبية، وأكدت عدم إصابة أى لاعب أو مدرب أو إدارى بالفريق بالفيرس، الأمر الذى جعل بيراميدز من أوائل الفرق التى بدأت خوض التدريبات الجماعية بعد الحصول على إذن من اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

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وكان استقر مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تقليص عدد الأفراد الذين سيخضعون لإجراء المسحات الطبية قبل المباريات الرسمية، مع عودة منافسات بطولة الدورى الممتاز، بحيث تقتصر المسحات على اللاعبين المتواجدين بالقائمة التى سيعلن عنها كل فريق، وأفراد الجهاز الفنى والإدارى، وذلك فى إطار خطة تقليل نفقات المسحات فى المرحلة المقبلة.

وبدأ اتحاد الكرة فى تنفيذ تلك الخطة مع إجراء المسحة الثالثة للفرق، حيث تقرر أن يعود عدد الخاضعين للمسحة 40 فردا فقط بدلاً من 50، وهو ما تم تطبيقه على فريق وادى دجلة الذى أجرى المسحة الثالثة أمس الأحد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم ومراقب قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كافٍ لن تقام المباراة فى موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق، وتابع مسئولو الجبلاية أنهم طلبوا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أى مباراة بـ6 ساعات على الأقل، وتعتبر هذه الحالة هى الوحيدة التى سيتم فيها إلغاء المباراة فوراً.