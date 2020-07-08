شكرا لقرائتكم شاهد طفولة اجايى فى إجراءات المسحة الثالثة للاعبى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار جونيور أجاي صانع ألعاب النادي الأهلي، حالة من الإرباك بين الأطباء الذين حضروا اليوم إلى ملعب التتش، لأخذ المسحة الثالثة للاعبي القلعة الحمراء للكشف عن وباء كورونا المستجد، واضطر طبيب الأهلي الدكتور خالد محمود للتدخل من أجل مساعدة الأطباء واقناع اللاعب بإجراء المسحة، ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو عبر حسابها على فيس بوك لجونيور آجاي خلال أخذ المسحة وعلقت " لاعبنا جونيور أجايي أخيرا يقرر الإستسلام ويجرى المسحة الطبية الثالثة بكل هدوء".

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في سياق متصل، طغى الحماس والإثارة والتركيز على التدريب الجماعى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، الذى أقيم صباح اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش، تحت أنظار السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، الذى عاد الاثنين الماضى من سويسرا بعد إجازة قصيرة قضاها فى بلاده، ولم يقد الخواجة تدريبات المارد الأحمر حتى الآن لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التى أجراها اليوم للكشف عن فيرس كورونا.

وانتظم شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى فى تدريبات حراس المرمى بعدما اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية فى الجيم على هامش مران الفريق الجماعى خلال اليومين الماضيين، وخاض حراس الأهلى شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.