شكرا لقرائتكم رئيس إنبى: نتمنى موافقة الأهلى على تمديد إعارة محمد شريف بعد ضم طاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابدى زكريا السيد رئيس نادى انبى رغبته فى تمديد اعارة محمد شريف مهاجم الاهلى المعار للفريق البترولى ، وقال زكريا السيد فى مداخلة لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت : "لم نناقش ملف الصفقات الجديدة فى انبى حتى الان ، نركز على اللاعبين المتواجدين نظراً لصعوبة مباريات الدور الثانى ، نسير بطريقة جيدة فى الاستعداد لعودة المسابقة المحلية ، تعافى لاعبى انبى الثلاثة الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا وأظهرت المسحة الثالثة للفريق سلبية كل النتائج بما يؤكد أنه مؤشر جيد للغاية".

وعن محمد شريف قال زكريا السيد : "محمد شريف عاد لمستواه الفنى الرائع الذى كان عليه قبل الانتقال للأهلى بتواجده مع انبى وبالطبع لدينا رغبة شديدة فى تمديد اعارته لموسم جديد خاصة بعد أنباء تعاقد الاهلى مع طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب ونأمل فى الحصول على موافقة مسئولى القلعة الحمراء".

Advertisements

وتلقت إدارة النادي الأهلي عرضاً من نظيرتها في انبي لتجديد استعارة محمد شريف جناح الفريق الأحمر المعار للفريق البترولي حتى نهاية الموسم لمدة موسم إضافي، بعد إعلان حلمي طولان المدير الفني لانبي رغبته في بقاء اللاعب نظراً للحاجة الشديدة لخدماته، وقدم محمد شريف مستوى استثنائي مع انبي هذا الموسم قبل توقف المسابقات في مصر والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، في الوقت الذي يتحفظ الأهلي حتى الأن على تجديد استعارة محمد شريف في ظل رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في استعادة الجناح الشاب لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد.

في الوقت الذي استقر فايلر المدير الفني للأهلي بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).