شكرا لقرائتكم استغاثة كروية.. محمد محمود يصرخ بعد العودة للمران بترقيصة جيرالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد محمود صانع ألعاب النادي الأهلي العائد مؤخراً إلى تدريبات الفريق بعد الشفاء من جراحة الصليبي، على الصورة التي انتشرت على السوشيال ميديا بعد مران الفريق الأحمر، خلال تدخل قوي من جيرالدو دا كوستا صانع لاعب القلعة الحمراء، على محمد محمود في كرة مشتركة خل المران، وكتب محمد محمود عبر حسابه الشخصي على فيس بوك "لاااا"، في إشارة منه إلى خوفه من تعرضه لإصابة جديدة بعدما عانى من الصليبي موسمين متتاليين في كلتا قدميه.

وكانت جماهير الأهلي قد تداولت الصورة بشكل ساخر، لتعبر عن مخاوفها من تعرض اللاعب الشاب لإصابة جديدة بعد عودته من الصليبي.

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محمد محمود

في سياق متصل، سيطرت حالة من الفرحة على محمد محمود، صانع ألعاب النادي الأهلي، بعد عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت على ملعب التتش صباح اليوم، الأربعاء، بعدما تعافى من الإصابة بالرباط الصليبي، وبدأت مشاركة اللاعب تدريجياً اليوم فى تدريبات الكرة، وأنهى محمد محمود برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي التى خضع لها قبل عدة أشهر، وتمثل عودة محمد محمود خبرا سارا للأهلاوية بعد أيام من مشاركة حمدي فتحي فى تدريبات الفريق الجماعية حيث كان أصيب حمدى بقطع في غضروف الركبة وغاب عن التدريبات عدة أشهر.

ولم يشارك محمد محمود مع الأهلي سوى فى 74 دقيقة فقط مقسمة على مباراتين، هما مباراتا بيراميدز التى خسرها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، وسموحة والتى فاز بها المارد الأحمر بهدف نظيف، إلا أن اللاعب الشاب تعرض لقطع فى الرباط الصليبى وحينما تعافى وأصبح سليماً تلقى صدمة أخرى بإصابة أخرى بالرباط الصليبى .

ففى 8 يناير 2019 تلقى محمد محمود خبر إصابته بالرباط الصليبى بعد أول مباراة بقميص النادى الأهلى ليبدأ اللاعب رحلة التعافى من الاصابة التى ظلت 279 يوماً حتى شارك فى أول مران مع ناديه فى 14 أكتوبر الجارى ولم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الأهلى فى 23 أكتوبر الجارى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى، رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة المنتخب الأولمبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل بعد وجود اسمه فى القائمة الأولى التى أعلنها شوقى غريب .