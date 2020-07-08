سخر الحساب الرسمي لقناة الأهلي، على موقع "تويتر"، من الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية بشأن رحيل المدير الفني السويسري رينيه فايلر عن الفريق الأحمر.
وكتب حساب قناة الأهلي سؤالاً: "اذكر اسم الدولة العربية التي يتواجد بها حاليًا المدرب السويسري رينيه فايلر؟".
وكان مدافع الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، قد صرح باقتراب فايلر من تولي المهمة التدريبية لأحد فرق الدوري السعودي.
كما ادعى رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، رغبة فايلر في الهروب من الأهلي، والتحجج بالظروف العائلية للرحيل عن القلعة الحمراء.
وكان فايلر قد ظهر صباح اليوم، الأربعاء، للمرة الأولى في التدريبات الجماعية للأهلي بعد عودته من سويسرا مساء الإثنين الماضي.
يشار إلى أن الأهلي أعلن قبل أيام عن تجديد عقد رينيه فايلر وجهازه المعاون، لمدة موسم واحد ينتهي في صيف العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحات مرتضى منصور.. قناة الأهلي تعلّق على شائعات رحيل فايلر بسؤال ساخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.