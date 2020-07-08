تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل اليوم في الدروي الإنجليزي

يتأهب فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2020 والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب استاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

ومن المتوقع أن يخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم تحت قيادة المدرب الكبير بيب جوارديولا رافعًا شعار لا بديل عن الفوز حيث سيدفع المدرب بالتشكيل الأساسي مع بعض التغييرات الطفيفة ويتوقع أن

يكون كالأتي :

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل :

الحارس: إيدرسون

الدفاع: بنجامين ميندي - لابورت - إيريك جارسيا - كايل ووكر

الوسط: جوندوجان - رودريجو - كيفن دي بروينه

الهجوم: رحيم ستيرلينج - جيسوس - فيل فودين

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موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم أمام نيوكاسل :

ستنطلق مباراة السيتي ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت

مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية ، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وسيقود اللقاء الحكم أندي مادلي .

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل :

ستذاع مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات، وكانت المباراة مؤجلة من يوم 18 أبريل الماضي بسبب أزمة كورونا .

يحتل السيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة .

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