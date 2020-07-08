موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد نيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة

يستعد فريق مانشستر سيتي لاستقبال ضيفه نيوكاسل يونايتد في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2020 وذلك على ملعب استاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم أمام نيوكاسل

ستنطلق مباراة السيتي ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وسيقود اللقاء الحكم أندي مادلي .

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل :

ستذاع مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات، وكانت المباراة مؤجلة من يوم 18 أبريل الماضي بسبب أزمة كورونا

يحتل السيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.