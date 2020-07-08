كلوب يحسم مصير لالانا مع ليفربول

اكد مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب، أن لاعبه آدم لالانا، لن يلعب لـ"الريدز" مرة أخرى، رغم تمديد عقده لفترة قصيرة حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال كلوب: "آدم سيترك النادي في الصيف بكل وضوح، موجود

ويتدرب بنسبة مئة بالمئة، لكن طالما لن نحتاج إليه فإنه سيتدرب فقط".وأضاف: "كانت هناك العديد من النقاشات حول اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، وكان من الواضح أننا سنمدد عقد آدم، وأراد ذلك أيضا".وقال: "لن نخاطر بمستقبله، فهو احد من أكثر اللاعبين المهمين منذ أن جئت إلى هنا، ولذلك أتمنى له الأفضل في مسيرته، إنه أسطورة بالفعل، ويستطيع الآن أن يكون أسطورة في مكان آخر اعتبارا من الموسم المقبل".