مرتجي ممثلًا للأهلي في المؤتمر العالمي لصناعة كرة القدم

بناءً على تكليفه من جانب محمود الخطيب رئيس النادي بملف العلاقات الخارجية والأحداث الدولية يشارك المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي لليوم الثالث على التوالي في مؤتمر صناعة كرة القدم في العالم، والذي تنظمه رابطة أندية المحترفين في إسبانيا «لا ليجا»، وذلك لمناقشة دعم كرة القدم والحفاظ على عناصر اللعبة، واستمرار النشاط خاصة بعد توقف دام فترة طويلة، بسبب تفشي وباء

وتلقى عضو مجلس الإدارة دعوة المشاركة للعام الثاني على التوالي في هذا المؤتمر ممثلًا للنادي الأهلي، لمناقشة ومتابعة كل التطورات التي تخص لعبة كرة القدم بعدما تعرضت لهزة كبيرة إثر التوقف المفاجئ، والذي أصاب محبي اللعبة والقائمين عليها والمستثمرين فيها بصدمة كبيرة.

ويقوم المهندس خالد مرتجي عقب المشاركة في المؤتمر برفع تقريراً شاملاً للكابتن محمود الخطيب للاضطلاع، وبحث إمكانية استفادة النادي من النظم والتجارب العالمية، وهو ما يحرص عليه رئيس النادي منذ توليه المسئولية. كرة القدم والحفاظ على عناصر اللعبة، واستمرار النشاط خاصة بعد توقف دام فترة طويلة، بسبب تفشي وباء كورونا في العالم.وتلقى عضو مجلس الإدارة دعوة المشاركة للعام الثاني على التوالي في هذا المؤتمر ممثلًا للنادي الأهلي، لمناقشة ومتابعة كل التطورات التي تخص لعبة كرة القدم بعدما تعرضت لهزة كبيرة إثر التوقف المفاجئ، والذي أصاب محبي اللعبة والقائمين عليها والمستثمرين فيها بصدمة كبيرة.ويقوم المهندس خالد مرتجي عقب المشاركة في المؤتمر برفع تقريراً شاملاً للكابتن محمود الخطيب للاضطلاع، وبحث إمكانية استفادة النادي من النظم والتجارب العالمية، وهو ما يحرص عليه رئيس النادي منذ توليه المسئولية.

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