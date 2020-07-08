- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المسحة الطبية الثالثة، عقب نهاية المران الأول الذي أقيم في الثامنة والنصف صباح اليوم الأربعاء علىملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.
وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الثالثة وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية.
وكان الأهلي قد أجرى مسحتين طبيتين قبل العودة إلى التدريبات وجاءت جميع النتائج سلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو الأهلي يجرون مسحة كورونا الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.