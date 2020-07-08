لاعبو الأهلي يجرون مسحة كورونا الثالثة

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المسحة الطبية الثالثة، عقب نهاية المران الأول الذي أقيم في الثامنة والنصف صباح اليوم الأربعاء على

ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الثالثة وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكان الأهلي قد أجرى مسحتين طبيتين قبل العودة إلى التدريبات وجاءت جميع النتائج سلبية.