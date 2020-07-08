دورة دولية حول مفاهيم العمل والتواصل مع رياضى الأولمبياد الخاص

بمشاركة مصرية و 23 دولة عربية وأجنبية عقدت دورة دولية حول مفاهيم العمل والتواصل مع رياضى للأولمبياد الخاص بالتعاون الافتراضي ورعاية مركز إعداد القادة بالإمارات ، والتي قام بتنظيمها الأولمبياد الخاص الإماراتي و باعتماد الأولمبياد الخاص الدولى بالشرق الاوسط وشمال افريقيا ،شارك فى الدورة مشاركون من 23 دول عربية وأجنبية مصر ، الكويت ، عمان ، السعودية ، الأردن ، الإمارات ، البحرين ،الجزائر ، السودان ،العراق ، المغرب ، اليمن ، إيران ، تونس ، جزرالُقمـــر ، سوريا ، لبنان ، الى جانب فرنسا ، ارمنيا، الفلبين ، الهند ، جزر فيجي ، رومانيا.

وشهدت الدورة مشاركة 591 دارسا وشارك من مصر فى هذه الدورة د. أحمد عبدالرحمن ،د. حمادة حبيب،ابتسام الحفناوي،احمد شنانة ،احمد جمال،احمد عبدالحفيظ،احمد رزق،احمد عبد المطلب،احمد عبد الحميد،احمد خليل،احمد الطريني،احمد سعدي،احمد الشريف،اسلام كامل،د. السعيد العدل،د. عمر غرباوى ،د. مؤمن عزالديند. إيناس عزت ،د.عزه سعيد،د. شيماء كرار،د. نهلة عبد الفتاح،السعيد حسنين ،السيد العريني،السيد مجاور،ايمان خليل،ايمن عبد المقصود ،ايه السيد العربي ،ايهاب السنيطي،ايهاب الخطيب،إبراهيم ريحان،إبراهيم المدهون،إسراء الحفناوي،إسلام السبعاوي،إسماعيل سمرة،.د. غادة يوسف ، أحمد مكرم،أحمد فارس،أحمد النجار ،أحمد مصطفى ،أحمد عبد المقصود ،أحمد سليم،أحمد وحيد فريد ،أسامة المنغم ،أشرف طعيمه،أشرف احمد ،أماني البطل ،أماني قمر ،أميرة ماهر ،أميرة الزيني ،أيمن ابراهيم،أيمن الحلواني،آشرف لطفيآية الله متولي،آيه الأحمدي ،باسم مسعد ،بسام غانم،تامر الشناوى،تقي حمدي ،تقي بلال،حازم أحمد ،حازم عبد الهادي ،حسام الزهاوي،حسام محمد السيد،حسن عبدالكافي ،حسن نايل ،حماده اسماعيل،حنان غازي،حنيدق رمضان،خالد الغندور،خالد عبد القادر ،د. رحاب الشافعي،د. أحمد ساهر ،د. أحمد البقري،د. حنان حسنين،د. رامى سلام،د. شريف محمود ،د. عبد الرحمن يحيى ،د.