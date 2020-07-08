كاريلو يرد على شائعة “العناية المركزة”.. ويوجه رسالة لجماهير الهلال

رد نادي الهلال، على الشائعة التي طالت النجم البيروفي أندريه كاريلو، متوسط ميدان الزعيم، وأحد أبرز اللاعبين فى كتيبة رزافان لوشيسكو المدير الفنى للفريق العاصمي.

ونشر الحساب الرسمي لفريق الهلال، فيديو للبيروفي كاريلو، وهو يطمئن الجماهير الهلالية، على صحته بعد الشائعة التى أثيرت عبر أحد القنوات الرياضية في السعودية.

وعلق كاريلو خلال الفيديو المنشور عبر حساب الهلال على تويتر، قائلا:”أهلاً جماهير الهلال اشتقت إليكم.. أراكم قريبًا”.

كانت برنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 السعودية الرياضية، قد أثار الذعر بين الجماهير الهلالية، بعدما تناول خبر عن تدهور الحالة الصحية لنجم الفريق كاريلو، الأمر الذي استدعى نقله للعناية المركزة.

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وقررت إدارة نادي الهلال رفع دعوى قضائية ضد القناة السعودية، والتي قامت بالترويج لتلك الشائعة، سواء عبر برنامج الحصاد الرياضي الذي كان يبث على الهواء مباشرة، أو عبر الحساب الرسمي للقناة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وبحسب مصادر هلالية فأن كاريلو اقترب من العودة للملاعب، وبدأ يتعافي من إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والذي تعرض له مؤخرا.

وكان كاريلو والروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، قد فضلا البقاء في مدينة الرياض وعدم العودة لبلادهم بعد قرار الأندية بالسماح بمغادرة الأجانب للبقاء مع أسرهم، في ظل جائحة كورونا.

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