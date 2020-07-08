تقرير| نقاط إيجابية في حالة خسارة الهلال ملعب “مُحيط الرعب”!

تعيش جماهير نادي الهلال حالة من الترقب انتظارًا لما ستسفر عنه المنافسة مع شركة الوسائل؛ من أجل الفوز باستئجار ملعب جامعة الملك سعود، الذي يُطلق عليه عشاق الزعيم لقب “محيط الرعب”.

وكان يُفترض إعلان الفائز يوم الخميس الماضي، بعد دراسة اللجنة المشكلة للعروض المقدمة من قبل الشركات الراغبة في استثمار الملعب الخاص بجامعة الملك سعود، لكن تم التأجيل بعد طلب وضع بعض التعديلات الفنية لدى الشركتين المتنافستين.

وأكدت مصادر الخليج 365 أن شركة الوسائل في طريقها للفوز بملعب “محيط الرعب” لمدة 10 سنوات، وأشارت إلى أن إدارة الزعيم عن طريقة شركة الهلال ستتقدم بعرض من أجل استئجار الملعب لمدة 5 سنوات بشكل حصري.

وترى العديد من جماهير الهلال أن إدارة النادي لم تقصر في عرضها للفوز بملعب جامعة الملك سعود، ويُطالب الكثيرون في حالة خسارة ملعب محيط الرعب بأن تكتفي إدارة الزعيم بملاعب هيئة الرياضة، وهكذا تكون قد أعطت ضربة قوية لشركة الوسائل.

وينظر الهلاليون إلى الأمر بشكل إيجابي، في حالة خسارة ملعب الجامعة، حيث يعني ذلك عودة التيفو، وأن تُقام المباريات الجماهيرية في ملعب الملك فهد الدولي “الدرّة”، الذي يتسع لأكثر من 70 ألف متفرج.

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فيما أكدت بعض جماهير الهلال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا توجد إدارة نادي لديها فكر استثماري تفكر في استئجار ملعب الجامعة من شركة الوسائل في حال فازت به.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن كلا الشركتين المتنافستين ما زالتا تواجهان بعض المشكلات الخاصة بالضمانات البنكية وقد تم منحهما فرصة لاستكمال المتطلبات قبل موعد الإعلان النهائي لترسية المشروع.

الهلال وملعب جامعة الملك سعود

وكان الهلال قد استحوذ على ملعب الجامعة عام 2017، لمدة 3 سنوات حتى عام 2020، مقابل 3 ملايين ريال في العام الواحد، وأطلقت عليه جماهير الزعيم بعد ذلك لقب “محيط الرعب” في إشارة إلى أنه مصدر قلق لكافة منافسين الفريق الأزرق.

ومع نهاية فترة التعاقد، دخلت العديد من الشركات في منافسة على ملعب الجامعة، أبرزها شركة الوسائل السعودية التي قيل أنها قدمت عرضًا وصل إلى 150 مليون ريال لمدة سبعة أعوام بواقع 21.4 مليون للعام الواحد، مع خيار تقليص المدة إلى خمسة أو ثلاثة أعوام.

بينما ذكرت المصادر أن شركة الهلال الاستثمارية قدمت عرضًا بـ111 مليون ريال لمدة سبعة أعوام أي 15.8 مليون للعام الواحد، وذلك بعد فتح مظاريف عروض المتنافسين في مقر الجامعة في الرياض بحضور لجنة مختصة مكونة من ممثلي جهات عدة، بينها وزارة المالية، بالإضافة إلى إدارة الجامعة، وتضمن العرضان عدد من الخصائص والمميزات من حيث التشغيل والاستثمارات.

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