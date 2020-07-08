رياضة | وفاة أسطورة الترجي عبدالمجيد التلمساني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وفاة أسطورة الترجي عبدالمجيد التلمساني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الترجي التونسي، اليوم الأربعاء، عن وفاة مهاجمه وهدافه التاريخي عبدالمجيد التلمساني، عن عمر 83 عاماً.

كتب الترجي في بيان بموقعه الإلكتروني: "علمنا ببالغ الحزن والأسى والحسرة بنبأ وفاة هدافنا التاريخي والد مهاجمنا السابق زياد التلمساني، عبدالمجيد التلمساني".

وكان التلمساني، المولود عام 1937، من أبرز مهاجمي الترجي ومنتخب تونس في فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

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وتوج بلقب الهداف في موسمين متتاليين.

ولم ينجح أي مهاجم حتى الآن في كسر الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد، والذي حققه التلمساني في موسم 1958-1959 برصيد 32 هدفاً.