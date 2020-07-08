رياضة | مذبحة في الزمالك.. 5 لاعبين مهددين بالرحيل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مذبحة في الزمالك.. 5 لاعبين مهددين بالرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدعيم صفوف فريقه بالعديد من الأسماء القوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم المقبل.

وكان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، قد صرح خلال تصريحات صحفية أن الزمالك تعاقد مع خمسة لاعبين جدد، ولكن لم يكشف عن هويتهم بعد.

وتم الكشف عن أسماء اللاعبين الجدد لنادي الزمالك، وهم حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي، والأنجولي أري بابل لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي، بالإضافة إلى ثلاثي بيراميدز نبيل دونجا، وعبد الله بكري، ورجب بكار.

وبعد اقتراب الزمالك من ضم تلك الصفقات الجديدة، هناك خمس لاعبين مهددين بالرحيل عن القلعة البيضاء سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، يستعرضها لكم "الخليج 365 الرياضي"، كالتالي:

كابونجو كاسونجو

أصبح كابونجو كاسونجو مهاجم نادي الزمالك، مهدد بالرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد اقتراب الفريق من ضم الأنجولي أري بابل، وسيكون الفريق مطالبا باستبعاد أحد لاعبيه الأجانب لقيد الصفقات الجديدة.

كريم بامبو

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تقلصت فرصة كريم بامبو لاعب الزمالك، في المشاركة مع الفريق بصفة أساسية خلال الفترة المقبلة، وخصوصًا بعد التعاقد مع الأنجولي أري بابل، والذي يجيد اللعب في ذلك المركز.

أحمد رفعت

يأمل أحمد رفعت لاعب الزمالك والمعار لنادي الاتحاد السكندري، في العودة مجددًا للقلعة البيضاء، من أجل الحصول على فرصة للمشاركة الموسم المقبل، ولكن قد يكون رفعت أحد ضحايا صفقات الزمالك، لاسيما بعد ضم أري بابل.

محمد عبد السلام

قد يكون محمد عبد السلام أحد ضحايا الصفقات الجديدة في الزمالك، وخصوصًا بعد اقتراب القلعة البيضاء من ضم عبد الله بكري لاعب بيراميدز.

محمد حسن

أصبح محمد حسن لاعب الزمالك قريب من الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما تقلصت فرصته في المشاركة مع الفريق، خصوصًا بعد اقتراب التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز.