رياضة | جماهير الزمالك تستعد للاحتفال بنادي القرن الحقيقي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جماهير الزمالك تستعد للاحتفال بنادي القرن الحقيقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ عدد كبير من مشجعي وجماهير نادي الزمالك بالاستعداد للاحتفال بذكرى نادي القرن الحقيقي، الذي دعى إليها مجلس إدارة الأبيض برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وقام بعض المشجعين المتمينن إلى نادي الزمالك برسم شعار النادي الأبيض على أحد الكباري في مدينة الشرقية، حيث قاموا بكتابة شعار الزمالك نادي القرن الحقيقي .

وتأتي احتفالات جماهير نادي الزمالك بنادي القرن العشرين في قارة أفريقيا بناءً على قرار مجلس الإدارة الأبيض، باعتبار يوم ٧/٩ التاسع من يوليو يوم القرن الحقيقي.

واختار مجلس إدارة نادي الزمالك يوم ٩/٧ في إشارة إلى فوز الزمالك بتسعة بطولات في القرن الماضي مقابل سبعة بطولات للأهلي الذي حصل على لقب القرن من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.