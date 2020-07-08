رياضة | سر عدم مشاركة "لالانا" في مباريات ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سر عدم مشاركة "لالانا" في مباريات ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن لاعب الوسط آدم لالانا من المستبعد أن يلعب للنادي مرة أخرى، رغم تمديد عقده لفترة قصيرة حتى نهاية الموسم، لأن تعرضه لأي إصابة قد يؤثر على الخطوة التالية في مسيرته.

لم يلعب لالانا الذي عانى من الإصابات خلال آخر موسمين، منذ استئناف الدوري بعد التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، وقال كلوب إنه لن يخاطر بإشراك اللاعب 32 عاماً رغم جاهزيته.

وكان من المنتظر أن يغادر لالانا النادي في انتقال مجاني بعد نهاية عقده في 30 يونيو (حزيران)، لكنه مدد تعاقده حتى انتهاء المباريات المتبقية في الموسم.

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وقال كلوب للصحافيين: "آدم سيترك النادي في الصيف بكل وضوح، موجود ويتدرب بنسبة 100%، لكن طالما لن نحتاج إليه فإنه سيتدرب فقط".

وأضاف: "كانت هناك العديد من النقاشات حول اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، كان من الواضح أننا سنمدد عقد آدم، وأراد ذلك أيضاً".

وتابع: "لن نخاطر بمستقبله... إنه واحد من أكثر اللاعبين المهمين منذ جئت إلى هنا، ولذلك أتمنى له الأفضل في مسيرته، إنه أسطورة بالفعل، ويستطيع الآن أن يكون أسطورة في مكان آخر اعتباراً من الموسم المقبل".

واختتم: "قدم مباريات مهمة للغاية معنا، لكن ما فعله في ملعب التدريب كان استثنائياً تماماً".