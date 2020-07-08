رياضة | فايلر يجتمع مع طبيب الأهلي من أجل الإطمئنان على إصابة مدافعه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يجتمع مع طبيب الأهلي من أجل الإطمئنان على إصابة مدافعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على إصابات الفريق.

وتطرق المدير الفني، مع طبيب الفريق للحديث حول موعد إستعادة خدمات سعد الدين سمير مدافع الفريق، من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الجاري.

وأكد محمود، بأن اللاعب يخوض حاليًا برنامجه التأهيلي، وأنه بدأ يتعافى بنسبة كبيرة من إصابته بوتر إكيليس، على أن يخضع للأشعة والفحص الطبي خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد عودته للتدريبات.

وعاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للقاهرة مساء الإثنين الماضي بعد غيابه من أجل التواجد في بلاده بسبب الإجازة التي حصل عليها للإطمئنان على إسرته.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، أعلن أمس الثلاثاء عن تجديد عقد سعد سمير، لمدة ثلاث مواسم مقبلة بخلاف الموسم الحالي.