رياضة | فايلر يفاجئ "أزارو" بقرار مثير

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يفاجئ "أزارو" بقرار مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، حسم مصير النجم المغربي وليد أزارو لاعب الأحمر المعار إلى فريق الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستجاب المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ، لرغبة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، بالموافقة على عودة المغربى وليد أزارو بالموسم الجديد ومنحه فرصة جديدة.

وجاءت موافقة فايلر بعد ضغوط مكثفة من جانب لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ، وذلك من أجل إنقاذ مستقبل الدولي المغربي خصوصا فى ظل ضعف العروض المقدمة للحصول على خدماته.

واستقر المدرب السويسري رنيه فايلر على منح وليد أزارو فرصة جديدة بالقميص الأحمر، خصوصا فى ظل رغبة المغربي فى العودة من جديد لصفوف القلعة الحمراء.