رياضة | إنبي يُعلن سلبية مسحة كورونا الثالثة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إنبي يُعلن سلبية مسحة كورونا الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي إنبي برئاسة زكريا السيد، اليوم عن سلبية نتائج المسحة الثالثة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني.

وأكد النادي البترولي، أن المسحة الثالثة جاءت سلبية للجميع، وذلك بعد أن ظهرت 5 حالات في الأيام الماضية، موضحًا أن هناك اتباع لتعليمات الإجراءات الاحترازية.

وطالب إنبي، الجهاز الفني واللاعبين بضرورة توخي الحذر في الفترة المقبلة، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري من جديد.

وأوضح النادي، أن الفريق عاش حالة من التوتر بالفترة الأخيرة بعد ظهور حالات إيجابية بين صفوفه، وهو ما جعلهم يتنقسوا الصعداء عقب التأكد من سلبية الجميع.

ويستعد إنبي لمواجهة الأهلي، مساء يوم 6 أغسطس المقبل، في أولى مباريات الدوري الممتاز، بعد قرار استئنافه عقب توقفه لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.