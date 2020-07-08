رياضة | لامبارد يشيد بقدرات نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لامبارد يشيد بقدرات نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتقد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن كريستيان بوليسيتش، لاعب فريقه رفع مستواه إلى مرحلة أخرى بعد أن هز الجناح الأمريكي الشباك خلال الفوز 3-2 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وتجاوز اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، الذي أصبح أغلى لاعب أمريكي عندما انضم إلى تشيلسي في يناير 2019 مقابل 64 مليون يورو (72.18 مليون دولار)، إصابة عضلية ليسجل ثلاثة أهداف في مبارياته الخمس الأخيرة.

وردا على سؤال عن مدى أهمية بوليسيك، قال لامبارد لشبكة سكاي سبورتس:" إنه مهم للغاية، يمتلك موهبة كبيرة ونحن نعلم ذلك جيدا، جاء إلى هنا في بداية الموسم في ظروف صعبة، ولم نحصل على عطلة في الواقع".

وأضاف:" لكنه بدأ في اللعب جيدا جدا معنا ورفع الآن مستواه إلى مرحلة أخرى، المهاجمون الكبار في العالم يسجلون أهدافا بانتظام تعطيهم الفوز بالمباريات، في هذه اللحظة هو يفعل ذلك ولذلك أنا سعيد به".

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وتبلغ حصيلة بوليسيتش في الدوري هذا الموسم ثمانية أهداف في 16 مباراة بالتشكيلة الأساسية، مما زاد من توقعات الجماهير بأنه قد يصل إلى مستوى لاعب الفريق اللندني البارز السابق إيدن هازارد.

وأكد لامبارد:" لا أضع أي قيود عليه ولذلك فهو لا يدهشني، أعرف حجم موهبته وأردت مساعدته عندما جاء إلى هنا لأول مرة بسبب الطبيعة البدنية للدوري، نجحت في ذلك ثم لسوء الحظ تعرض لإصابة سيئة".

وأشار:" لكن النهم الذي يمتلكه والجودة التي يظهرها والمنتج النهائي الذي أصبح عليه كان الجانب الأكثر إثارة للسعادة، منذ استئناف الموسم يقدم مستوى رائعا".

ويحل تشيلسي صاحب المركز الثالث ضيفا على شيفيلد يونايتد يوم السبت القادم.