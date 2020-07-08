رياضة | مانشستر سيتي يوجه صدمة قوية لكبار أوروبا في صفقة بديل ساني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يوجه صدمة قوية لكبار أوروبا في صفقة بديل ساني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن مانشستر سيتي يتقدم على برشلونة في الصراع على التعاقد مع أداما تراوري نجم وولفرهامبتون في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة ESPN العالمية أن المنافسة الحقيقية التي يواجهها المان سيتي ستكون من يوفنتوس الإيطالي.

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وأوضحت الشبكة العالمية أن التخوف الأكبر بالنسبة للسيتيزنز في هذا الشأن هو إمكانية رفض تراوري الإنضمام إلى صفوفه لو حُسم أمر إستبعاد الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت الشبكة العالمية بأن مانشستر سيتي حدد البديل المحتمل في حالة فشله في التعاقد مع تراوري وهو دوايت ماكنيل نجم بيرنلي.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن مانشستر سيتي يرغب في إبرام صفقة من هذا النوع من أجل تعويض رحيل ليروى ساني إلى بايرن ميونخ الألماني.