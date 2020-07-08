رياضة | رقم سلبي يسجله أوبلاك في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رقم سلبي يسجله أوبلاك في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات حارس مرمى أتلتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبلاك، على مشارف تحقيق ثاني أسوأ رقم قياسي له في بطولة الدوري الإسباني.

تلقت شباك أوبلاك هدفاً من لاعب بلد الوليد فران بيلتران في الدقيقة 49 من الشوط الثاني.

ووفقًاً لشبكة كادينا سير الإسبانية، فإن أوبلاك استقبل بالفعل 26 هدفاً في الدوري الإسباني هذا الموسم، وهو ثاني أسوأ رقم قياسي له في نفس الموسم بالدوري مع أتلتيكو مدريد، بعدما استقبل 27 هدفاً موسم 2018-2019.

يذكر أن أوبلاك توج بجائزة زامورا كأفضل حارس بـ"الليغا" في آخر ثلاث أعوام، لكن بات حارس ريال مدريد، تيبو كورتوا، هو المرشح الأول لنيل هذه الجائزة، بعد أن فاز بها سابقًاً خلال فترته مع "الأتلتي".