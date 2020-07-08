رياضة | موعد معسكر المنتخب السعودي في أكتوبر المقبل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد معسكر المنتخب السعودي في أكتوبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حدد الموعد المبدئي لمعسكر المنتخب الأول، إذ تقرر أن يكون في الخامس من أكتوبر المقبل في محافظة جدة.

ويأتي ذلك استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع اليمن في الثامن من أكتوبر ومع سنغافورة في 13 من الشهر نفسه.

ويأتي معسكر المنتخب السعودي قبل عشرة أيام من بداية الموسم الرياضي الجديد، حيث حدد اتحاد الكرة 15 أكتوبر موعدا لانطلاق الموسم.

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وكشف الاتحاد لصحيفة "الرياضية" السعودية، في رده على الاستفسارات المرسلة إليه، أن إدارة المنتخب السعودي أنهت إعداد جدول وبرنامج الفريق استعدادا للمنافسات المقبلة في التصفيات.

وأشار الاتحاد إلى أن تحديد المباريات التجريبية يعتمد على مواعيد "أيام الفيفا" والبرنامج المعد من قبل الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب.

وأوضح الاتحاد أن رينارد سيكون متواجدا في البلاد قبل الرابع من أغسطس المقبل من أجل حضور بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومتابعة اللاعبين بالآلية السابقة نفسها، بالتنسيق مع مساعديه.

وأرجأ اتحاد اللعبة تنسيق إدارة المنتخب مع لجنة المسابقات حول جدولة الدوري للموسم المقبل لحين اعتماد وإعلان مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا، حيث سيتم بعدها عقد اجتماع لمناقشة الروزنامة المقبلة.