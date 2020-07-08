رياضة | جوارديولا يحسم مصير ستونز في مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يحسم مصير ستونز في مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه سيجتمع مع المدافع جون ستونز بعد انتهاء الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم للحديث عن مستقبله.

وعانى ستونز من نقص اللياقة البدنية منذ انضمامه إلى سيتي عام 2016 وتراجع ترتيبه في قلب دفاع الفريق بعد إيمريك لابورت وفرناندينيو وإيريك جارسيا ونيكولاس أوتامندي.

وتكهنت وسائل اعلام بريطانية بأن ستونز، الذي يمتد عقده مع سيتي حتى 2022، يعد مطلبا لأرسنال وناديه السابق إيفرتون.

وأوضح جوارديولا للصحفيين قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء:" قلت عدة مرات وسأكرر قولي إنني أكثر من سعيد بشخصية واحترافية ستونز".

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وأضاف:" أريد أفضل شيء له وفي نهاية الموسم سنجتمع لنتحدث عما سيحدث لأنه أحيانا تكون رغبتي معاكسة لرغبة اللاعبين أو رغبة النادي".

وتابع:" أنا صادق معهم وموقفي ليس فقط مع جون بل مع أي لاعب آخر هو الحاجة للتغيير وسنتحدث في ذلك".

واكتفى ستونز بخوض 12 مباراة في الدوري هذا الموسم بسبب إصابة بالكاحل.

وواصل جوارديولا:" بالتأكيد نريد أن يعود للعب والتدريب لمدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر بدون إصابات، عانى جون من الإصابات لكنه يتمتع بالكفاءة بالتأكيد ولا شك في ذلك".