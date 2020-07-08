رياضة | سعد سمير يجري المسحة الطبية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سعد سمير يجري المسحة الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة كورونا صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وحضر سعد سمير إلى مقر النادي اليوم للخضوع لمسحة كورونا في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتي تم اتخذها خلال الفترة الماضية.

ويواصل سعد سمير تنفيذ برنامجه للتعافي من آثار جراحة وتر أكيلس التي خضع لها منذ فترة.

وحرص ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين داخل ملعب التتش بالجزيرة وذلك قبل انطلاق المران الصباحي.

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شهدت المحاضرة الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.

وفي سياق أخر انتظم إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في تدريبات حراس المرمى صباح اليوم الأربعاء.

وكان اللاعب قد اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي خلال اليومين الماضيين.

وخاض حراس الأهلي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قوية صباح اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

ويستعد الأهلي لاستئناف النشاط الرياضي من جديد علي الصعيدين المحلي والقاري.