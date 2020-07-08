رياضة | تفاصيل محاضرة مدرب الأهلي مع اللاعبين وإكرامي ينتظم في التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل محاضرة مدرب الأهلي مع اللاعبين وإكرامي ينتظم في التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين داخل ملعب التتش بالجزيرة وذلك قبل انطلاق المران الصباحي.
شهدت المحاضرة الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.
وفي سياق أخر انتظم إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في تدريبات حراس المرمى صباح اليوم الأربعاء.
وكان اللاعب قد اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي خلال اليومين الماضيين.
وخاض حراس الأهلي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قوية صباح اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.
ويستعد الأهلي لاستئناف النشاط الرياضي من جديد علي الصعيدين المحلي والقاري.