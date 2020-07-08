رياضة | تفاصيل محاضرة مدرب الأهلي مع اللاعبين وإكرامي ينتظم في التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل محاضرة مدرب الأهلي مع اللاعبين وإكرامي ينتظم في التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين داخل ملعب التتش بالجزيرة وذلك قبل انطلاق المران الصباحي.

شهدت المحاضرة الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.

وفي سياق أخر انتظم إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في تدريبات حراس المرمى صباح اليوم الأربعاء.

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وكان اللاعب قد اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي خلال اليومين الماضيين.

وخاض حراس الأهلي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قوية صباح اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

ويستعد الأهلي لاستئناف النشاط الرياضي من جديد علي الصعيدين المحلي والقاري.