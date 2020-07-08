رياضة | مران الأهلي| فايلر يحضر تدريبات الجزء الأخير ويستعد للمسحة الطبية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| فايلر يحضر تدريبات الجزء الأخير ويستعد للمسحة الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على حضور الجزء الأخير من مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وظهر فايلر في ملعب التتش دون أن يقود مران الفريق واطمأن على اللاعبين وسير التدريبات الفنية، بينما واصل ديفيد سيزا المدرب العام للفريق قيادته للتدريبات، كما حدث طوال الأيام الماضية التى غاب فيها فايلر لتواجده في سويسرا، حيث كان يقضي إجازة هناك لعدة أيام.

كما ظهر توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق البدنية رفقة فايلر بعدما عاد الثنائي للقاهرة مساء أمس الأول بعد انتهاء إجازتهما.

ويستعد فايلر وتوماس بينكيل لإجراء مسحة كورونا بعد قليل وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي لذا لم يشارك فايلر أو بينكيل في التدريبات لحين إجراء المسحة وظهور نتيجتها.