شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول «صلاح» أمام برايتون بالدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق برايتون، نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وتنطلق المباراة في التاسعة والربع مساءا، فيما سيتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

يدخل فريق ليفربول المباراة وقد حسم الفوز بلقب الدوري رسميًا وفي رصيده 89 نقطة من 33 مباراة، بينما يحتل برايتون المركز الـ15 برصيد 36 نقطة.