شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يقترب من حسم صفقة جديدة لصالحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من حسم صفقة قوية أخرى في سوق الانتقالات الصيفية بعدما ضم بالفعل كل من المغربي حكيم زياش من أياكس الهولندي والألماني تيمو فيرنر من لايبزيج الألماني.

وحسب صحيفة «بيلد» الألمانية فإن نجم باير ليفركوزن كاي هافرتز سيقدم طلب رحيل إلى ناديه هذا الصيف من أجل الانتقال إلى ناد جديد، في الوقت الذي أصبح فيه هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي يبدو هو الوجهة القادمة للاعب الألماني الدولي والذي تقدر قيمته بحوالي 100 مليون يورو.

ويحظى اللاعب باهتمام أيضًا من ريـال مدريد الإسباني لكن إدارة النادي الملكي تفضل التعاقد معه في 2021، ما يجعل تشيلسي هو الأقرب لحسم الصفقة لصالحه في ظل الرغبة الملحة لـ«هافرتز» لخوض تحد جديد.