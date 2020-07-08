«كاف» يحتفل بعيد ميلاد أحمد الكأس: أسطورة محلية وبطل قاري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على موقع «تويتر»، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد أحمد الكأس، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، الذي يتم اليوم عامه الـ55.
ونشر حساب «كاف» صورة لـ«الكأس» بقميص منتخب مصر، وأرفقها بتعليق: «عيد ميلاد سعيد لنجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أحمد الكأس..
أسطورة محلية مثّل بلاده في أكثر من 100 مباراة دولية، وبطل على مستوى القارة حيث فاز بدوري الأبطال عام 1996 وكأس السوبر عام 1997».
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