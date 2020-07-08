شكرا لقرائتكم خبر عن «زلاتان»: أنا رئيس ومدرب ولاعب في ميلان.. ولو حضرت من أول الموسم لفزنا بالدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بعض تصريحاته النارية المعتادة بعد قيادة فريقه ميلان لقلب تأخره أمام يوفنتوس بثنائية لفوز برباعية مقابل هدفين.
وقال السويدي، في حوار مع DAZN: «إذا أتيت إلى هنا منذ بداية الموسم لفزنا بالدوري الإيطالي»، مضيفًا: «أنا رئيس ومدرب ولاعب هنا في ميلان ولكنهم يدفعون لي راتب لاعب فقط».
ورد «إبراهيموفيتش» على سؤال عن مستقبله إذ ينتهي عقده مع ميلان بنهاية الموسم الجاري: «يتبقى شهر لذا سنرى».
وتطرق اللاعب للتعبير عن أسفه للعب بدون جماهير، مشيرًا إلى أنه«وضع غريب، لكننا نقوم بعملنا ونحن محترفين، ربما شاهدوني للمرة الأخيرة بالفعل من الملعب في سان سييرو».
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