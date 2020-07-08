شكرا لقرائتكم خبر عن كدمة بالظهر تبعد أحمد الشيخ عن المران الجماعي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غاب أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأربعاء، إذ يعاني من كدمة قوية في الظهر.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، خضع أحمد الشيخ للفحص الطبي اليوم، ومنحه الجهاز الطبي راحة من تدريبات الكرة.
ويستعد الأهلي لاستئناف النشاط الرياضي، واستكمال منافسات الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.
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