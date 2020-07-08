شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود ينتظم في مران الأهلي الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعافي اللاعب من الإصابة بالرباط الصليبي حيث بدأت مشاركة اللاعب تدريجيا اليوم في تدريبات الكرة.

وأنهى محمد محمود برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي التي خضع لها قبل عدة شهور.