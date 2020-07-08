الامارات | بالفيديو.. على خطى لويس سواريز لاعب سابق لبرشلونة يعض لاعبا في الدوري الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. على خطى لويس سواريز لاعب سابق لبرشلونة يعض لاعبا في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت لقطات فيديو لمباراة ليتشي ولاتسيو خلال الدوري الإيطالي لكرة القدم، لحظة مثيرة للجدل، تسبب فيها لاعب سابق لنادي برشلونة، وأحد خريجي أكاديمية "لاماسيا"، باتريك كابارون، وذلك حين اشتبك مع لاعب ليتشي جيوليو دوناتي، وقام بعضه بقوة.

وعلى الفور قام الحكم بالرجوع إلى تقنية الفيديو "الفار"، ولم يتأخر كثيرا حين شاهد اللقطة، فعاد وأشهر البطاقة الحمراء مباشرة للاعب، بانتظار عقوبات شديدة ستتخذ ضده من قبل لجنة العقوبات في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كون حوادث العض تتسبب في إبعاد اللاعب عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة، بجانب العقوبات المالية الكبيرة.

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