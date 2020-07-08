الامارات | جمهور العين "يُتوّج" لابا كودجو بجائزة أفضل "لاعب توغولي"

شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور العين "يُتوّج" لابا كودجو بجائزة أفضل "لاعب توغولي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم لاعب فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو الذي يقضي حالياً إجازة قصيرة في بلاده جائزة أفضل لاعب توغولي في الخارج، بعد أن كان قد حصل عليها في شهر ديسمبر من العام الماضي، ضمن استفتاء لأحدى وسائل الإعلام التوغولية عقب حصوله على دعم كبير من قبل الجماهير العيناوية في الاستفتاء عبر الانترنت.

ونشر اللاعب التوغولي أمس صوراً عبر حسابه في "إنستغرام"، وهو يتسلم الجائزة من اللجنة المنظمة التي أشرفت على التصويت، وعبر اللاعب عن سعادته بالحصول على الجائزة وكتب: "أشكر الله على حصولي على جائزة أفضل لاعب توغولي في الخارج، كما أشكر جماهيري وجمهور فريق العين".

وظهر اللاعب خلال الحفل المصغر لاستلام الجائزة وهو يرتدي علامته التجارية الخاصة التي أطلقها من الإمارات تحت مسمى "LKF9"، والخاصة بالملابس وترمز لأسمه الكامل، فيما يشير الرقم 9 إلى القميص الذي ظل يرتديه خلال مشواره الرياضي. ومن المقرر أن يعود لابا كودجو إلى الإمارات خلال أقل من أسبوع من أجل الانضمام لتحضيرات العين التي ستنطلق بصورة رسمية الأربعاء المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news