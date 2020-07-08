سيميوني يبرز سبب التعادل المخيب أمام سيلتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

أبدى المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، حزنه عقب تعادل فريقه أمام سيلتا فيغو 1-1، ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني، بعد فشل اللاعبين في استغلال الفرص العديدة التي سنحت لهم في الشوط الأول. قال سيميوني خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي احتضنها ملعب بالايدوس: "صنعنا فرصاً عديدة للتقدم بأكثر من هدف، ثم جاء الهدف بالطريقة التي جاء بها، شعرنا في الشوط الأول بأن المباراة تسير في صالحنا، وكنا نلعب بالطريقة التي نريدها". وأضاف: "المنافس هدد مرمانا، وكنا نشعر أن بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني من خلال هجماتنا المرتدة، ثم جاء التعادل الغريب، ولكنه كان هدفاً مهماً بالنسبة لهم، بينما لم نتمكن من تهديد مرمى سيلتا كما حدث في الشوط الأول". كما أكد "تشولو" أن مسألة التذبذب في بعض الأوقات أمر طبيعي مع هذا الكم من المباريات. وتابع: "نمتلك مجموعة قوية وتنافسية من اللاعبين الذين نثق كثيراً في خصالهم الكروية، اليوم لم يشارك بعض اللاعبين الذين بدأوا مباريات سابقة، اللاعبون يحاولون تقديم الأفضل بكل الطرق الممكنة، نحتاج لكل اللاعبين، لأن المنافسة ستظل شرسة حتى النهاية". ويحتل "الأتلتي" حالياً المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

