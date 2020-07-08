شكرا لقرائتكم كدمة الظهر تُبعد أحمد الشيخ عن مران الأهلي.. وسيزا يجتمع باللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين داخل ملعب التتش بالجزيرة وذلك قبل انطلاق المران الصباحي ، وشهدت المحاضرة الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم ، ويستعد الأهلي لاستئناف النشاط الرياضي من جديد علي الصعيدين المحلي والقاري.

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فيما غاب أحمد الشيخ، لاعب الفريق عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأربعاء ، ويعاني الشيخ من كدمة قوية في الظهر ، حيث خضع للفحص الطبي اليوم ومنحه الجهاز الطبي راحة من تدريبات الكرة اليوم.

فيما يبحث محمود الخطيب رئيس النادي والمكلف من قبل المجلس بالإشراف على ملف الكرة تشكيل لجنة التخطيط في المرحلة المقبلة بعد اعفاء خالد بيبو من مهام عمله فيها، بعد توليه رئاسة قطاع الناشئين ،عقب تواجده طوال الفترة الماضية في لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح برفقة زكريا ناصف، والتي اتخذت معظم القرارات التي تخص كرة القدم في النادي الأهلي طوال الفترة الماضية، وجاء اعفاء بيبو للتفرغ لتطوير قطاع الناشئين ،والذي تحاول الإدارة الحمراء اعادته لسابق عهده لكي ينجح في إفراز عناصر جيدة لفريق الكرة الأول ، وينظر الخطيب في مدي جدوى اضافة عنصر جديد للجنه التخطيط، ام سيتم الاكتفاء بالثنائي محسن صالح وزكريا ناصف خلال الفترة المقبلة.