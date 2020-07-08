شكرا لقرائتكم معسكر مفتوح لمنتخب الكاراتيه تجنبا للتعارض مع الأولمبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى إقامة معسكر مفتوح ، للاعبى المنتخب ، حتى يتناسب مع ظروف عملهم الخاص ، حيث يعمل بعضهم في وظائف لا تناسب المعسكر المغلق لمدة 15 يوما ، وقال محمد الدهراوى رئيس الاتحاد أن قرار التدريب المفتوح لا يتعارض مع قرار اللجنة الأولمبية بعمل مسحتين لجميع اللاعبين قبل الدخول في معسكر مغلق لمدة 15 يوما يخرج بعدها اللاعبون وقبل العودة للتدريبات يتم عمل مسحة أخرى لهم، ومن ثم فإن هذه الشروط لا تتناسب مع اللاعبين نظرا لطبيعة العمل الخاصة بكل منهم، فقد تقرر أن يكون المعسكر مفتوحا.

وكان اتحاد الكاراتيه اتخذ قرارا بإقالة كل الأجهزة الفنية للمنتخبات بعد قرار الاتحاد الدولي للعبة بتأجيل جميع البطولات خلال الموسم الحالي بسبب تداعيات جائحة كورونا والتي أدت إلى تأجيل بطولة العالم للكبار بدبي إلى نوفمبر 2021 وبطولة العالم للشباب والناشئين إلى عام 2022 وما يترتب على ذلك من اختلاف الأعمار السنية المحددة في قطاعي الشباب والناشئين.

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أعلن اتحاد الكاراتيه عن الإجراءات و التعليمات الطبية المقرر تطبيقها على الأندية ومراكز الشباب أعضاء الجمعية العمومية من ممارسى النشاط ، وفقا لما انتهت إليه الأكواد الخاصة بعودة النشاط ، واجتماع اللجان الطبية بالاتحادات بمقر الأولمبية ،وتم مخاطبة الأندية ومراكز الشباب من المشاركين في نشاط ومسابقات الكاراتيه بالتعليمات الواجب تطبيقها لعودة النشاط .

وجاء في الخطاب الذى أرسله الاتحاد إلى الأندية ومراكز الشباب أن التعليمات هي عدم ارتداء ماسكات تغطى الأنف والفم أو كمامات من أي نوع أثناء التدريبات ، بالإضافة إلى أخذ تعهد بموافقة أولياء أمور اللاعبين لعودتهم للتدريبات و المنافسات قبل العودة بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد .