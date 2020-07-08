شكرا لقرائتكم زوجة مدرب الإسماعيلى تصل القاهرة بعد فتح حركة الطيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت زوجة الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى ، للقاهرة قادمة من المغرب لتقيم مع زوجها فى الاسماعيلية عقب قرار إلغاء تعليق رحلات الطيران حيث تسببت جائحة كورونا فى عدم قدرتها على الحضور لمصر طوال الفترة الماضية ، ووافق مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان على نقل مقر إقامة الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق لخارج فندق النادى بعدما طلب الأخير ذلك ، وانتقل جوميز للإقامة فى شقة سكنية بالاسماعيلية بعدما أمضى الفترة السابقة داخل فندق الاسماعيلى ، وأرجع مصدر مقرب من المدرب الفرنسى سبب طلبه بتغيير محل إقامته لرغبته فى وجود "جيم" يساعده فى ممارسة الرياضة يومياً فى ظل العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع طوال الفترة الماضية.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مثلها، وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكهم مثلها .