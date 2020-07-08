شكرا لقرائتكم محمد عودة: طاهر طاهر عضلاته قوية ومش بتاع مشاكل بس لازم يغيّر من نفسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عودة المدير الفنى السابق للمقاولون العرب كواليس فشل العرض الاول الذى تقدم به الاهلى للتعاقد مع طاهر محمد طاهر منذ موسمين ، وقال عودة فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك بيضحك" مع الاعلامى أحمد خيرى على أذاعة أون سبورت :" حينما كان محمد فضل مدير تعاقدات بالأهلى حضر للمقاولون ودخل فى مفاوضات مع طلعت محرم مدير التعاقدات بالمقاولون وعرض الاهلى وقتها 10 مليون جنيه ولاعبان ولكن المقاولون رفض العرض وأصر على 20 مليون جنيه وفشلت الصفقة"، وتابع المدير الفنى السابق للمقاولون العرب : "الاهلى يراقب طاهر منذ موسمين ، توقعنا فى المقاولون أن يكمل مسيرة محمد صلاح فى الاحتراف الاوربى ولكن اللاعب فشلت تجربته الاحترافية الاولى ، رغم أن اللاعب سنه صغير ويملك سرعة وقوة ومهارة ويعد إضافة كبيرة للأهلى".

ويضيف محمد عودة : "طاهر بيحب الأهلى وعايز يرتدى الفانلة الحمراء ، ولازم يغير من نفسه لان الفريق الاحمر بيلعب على بطولة ومكسب عالطول ومش زى المقاولون الذى لو انهى الموسم فى المربع الذهبى سيكون إنجاز ، وعشان كدا وصيتى لطاهر يعلى سقف طموحه ولو عمل كدا هيكسر الدنيا وهيدخل خزينة الاهلى أموالا طائلة بخطوته الاحترافية المقبلة".

وعن الإتهام بكثرة إصابات طاهر محمد طاهر علق محمد عودة :" طاهر ليس كثير الاصابات بالعكس عضلاته قوية ولايصاب بإصابات متكررة مثل الخلفية والضامة ولكن طبيعى يصاب بالغضروف ، وطوال 3 سنين دربته فى المقاولون لم يصاب بإستئناء الموسم الاخير مع ذئاب الجبل".

وعن عدم تقبل طاهر محمد طاهر فكرة الجلوس بديلا قال محمد عودة : " شهادة حق سيحاسبنى عليها المولى عزو جل ، اللاعب ملتزم ولم يخرج عن النص مطلقاً سواء معى أو معى زملاؤه ، طوال 3 سنين وضعته على دكة البدلاء وأخرجته خارج التشكيل ولم أشعر أنه زعل أو قدم تصرف غير لائق "

وعن المنافسة فى الاهلى قال المدير الفنى السابق للمقاولون العرب :"المركز الافضل لطاهر محمد طاهر هو جناح شمال وحتماً سيواجه صراعاً نارياً للوصول لمكان أساسى بتشكيل أساسى ولازم يقاتل عشان يحقق حلمه ".

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ونجح مسئولو النادى الأهلى فى اتمام الاتفاق مع نظرائهم بنادى المقاولون العرب، حول ضم طاهر محمد طاهر نجم ذئاب الجبل، بعد أن عقد محمود الخطيب، رئيس االقلعة الحمراء اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، فى أجواء ودية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين، ودار النقاش حول انتقال طاهر إلى صفوف المارد الأحمر.

طاهر لفت أنظار مسئولى الأهلى بعد المستوى المميز الذى قدمه خلال المباريات التى شارك بها مع فريقه، حيث شارك مع ذئاب الجبل قبل توقف النشاط فى 6 مباريات خلال الموسم سجل خلالها هدفا واحدا.

وصل إجمالى مباريات طاهر محمد طاهر مع الذئاب منذ بدء مسيرته الكروية إلى 86 مباراة، منها 78 ببطولة الدورى، و8 بكأس مصر، أحرز خلالها 11 هدفا، و صنع 9، وحصل على 15 إنذارا وطردين.

وظهر طاهر محمد طاهر مع المنتخب الوطنى بقيادة خافيير اجيرى فى مباراة مصر وتونس بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والتى أقيمت نوفمبر 2018، وانتهت بفوز الفراعنة 3/2 .

وفى 2017 تمت إعارته إلى نادى لوهافر الفرنسى، ولكنه عاد بعد رحلة احترافية قصيرة، ليكمل مسيرة التألق مع ذئاب الجبل، حتى أصبح الصفقة المنتظرة فى الأهلى.