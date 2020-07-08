شكرا لقرائتكم شوبير : انتظروا صفقتين سوبر للأهلى.. و25 مليون جنيه مقابل طاهر رقم عادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن القلعة الحمراء بصدد التعاقد مع صفقتين سوبر عقب إنهاء صفقة طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت: " الأهلى لن يتعاقد سوى مع لاعب أو أثنين أخرين على أقصى تقدير فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، الفريق حدد أهدافه وتعاقد مع طاهر محمد طاهر ويتبقى له مركزين فقط سيتم تدعيمهم ، طاهر صفقة سوبر وسيكون هناك صفقة سوبر أخرى فى الطريق للقلعة الحمراء".

ويضيف شوبير : "تابعت هجوم من أحد نجوم الأهلى السابقين على القيمة المالية لصفقة طاهر محمد طاهر ، وحقيقى لا أتفهم سبب هذا الهجوم لإتمام الصفقة مقابل 25 مليون جنيه مع أنه مبلغ عادى جدا فى ظل سعر السوق الحالى ، ولكن البعض لديه رغبة شديدة فى تصويب نيران الغضب وعدم الرضا دائماً فى وجه إدارة الاهلى بسبب أو بدون سبب".

وعن مكان إقامة مباريات نصف نهائى دوري الابطال الافريقى قال شوبير : " خلال 48 ساعة سيحدد الإتحاد الافريقى الكاف المكان بشكل نهائى لإقامة مباريات المربع الذهبى والنهائى ".

ونجح مسئولو النادى الأهلى فى إتمام الاتفاق مع نظرائهم بنادى المقاولون العرب حول ضم طاهر محمد طاهر نجم ذئاب الجبل، بعد أن عقد محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، فى أجواء ودية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين، ودار النقاش حول انتقال طاهر إلى صفوف المارد الأحمر.

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طاهر لفت أنظار مسئولى الأهلى بعد المستوى المميز الذى قدمه خلال المباريات التى شارك بها مع فريقه، حيث شارك مع ذئاب الجبل قبل توقف النشاط فى 6 مباريات خلال الموسم سجل خلالها هدفا واحدا.

وصل إجمالى مباريات طاهر محمد طاهر مع الذئاب منذ بدء مسيرته الكروية إلى 86 مباراة، منها 78 ببطولة الدورى، و8 بكأس مصر، أحرز خلالها 11 هدفا، و صنع 9، وحصل على 15 إنذارا وطردين.

وظهر طاهر محمد طاهر مع المنتخب الوطنى بقيادة خافيير اجيرى فى مباراة مصر وتونس بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والتى أقيمت نوفمبر 2018، وانتهت بفوز الفراعنة 3/2 .

وفى 2017 تمت إعارته إلى نادى لوهافر الفرنسى، ولكنه عاد بعد رحلة احترافية قصيرة، ليكمل مسيرة التألق مع ذئاب الجبل، حتى أصبح الصفقة المنتظرة فى الأهلى.