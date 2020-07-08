شكرا لقرائتكم اجتماع استثنائي بين قيادات الأهلي لحسم مصير صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُناقش مسئولو النادي الأهلي ممثلين في لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، مستقبل صالح جمعة، سواء باستمراره مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، أو سيتم اعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه سواء محلياً أو خارجياً، وعقد صالح جمعة جلسة مؤخراً من سيد عبد الحفيظ أكد خلالها الأخير للاعب أن فرصة بقاؤه في وجود فايلر صعبة، مؤكداً له أن لجنة التخطيط رفضت بيعه نهائياً أو اعارته لمدة موسمين أو اعارته ووضع بند يسمح للنادي الذي سيستعيره بأولوية شرائه، مؤكداً له أن لن يتم السماح له سوى بالخروج اعارة لمدة موسم واحد فقط دون أي شروط.

وأختلف الوضع في الأيام الأخيرة بعد سماح فايلر لصالح جمعة بالتدريب مع الفريق قبل وصوله القاهرة، وذلك بتدخل من ديفيد سيزا المدرب العام الذي توسط لدى فايلر للسماح للاعب بخوض التدريبات الجماعية، بعدما لاحظه من التزام كبير وإصرار قوى على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني، وقال سيزا لصالح جمعة، "أنت لاعب موهوب، ونرغب فى الاستفادة بقدراتك الكبيرة، ولكن الالتزام شرط أساسى لعودتك للحسابات الفنية"

وتعهد صالح جمعة بمواصلة الالتزام خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً لانطلاق المباريات، سواء على المستوى المحلى أو القارى، ويخوض صالح جمعة تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومى منذ عودتها، بعد فترة توقف استمرت 100 يوم بسبب جائحة كورونا، وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بتعليمات السويسرى رينيه فايلر كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمرعلى خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية املا فى استعادة ثقة رينيه فايلر.