شكرا لقرائتكم شوبير: انتظروا خطابا جديدا من الفيفا للجبلاية.. وتكريم صلاح بعد زوال الغمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس خطابات الاتحاد الدولى الفيفا للجنة الخماسية بإتحاد الكرة بشأن إعتماد اللائحة وإجراء الانتخابات ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت : "مصدر سبق له العمل بالجبلاية أكد أن الفيفا أرسل خطاب شديد اللهجة لإتحاد الكرة مكون من 11 كلمة هى "عليكم بإجراء الجمعية العمومية لإعتماد اللائحة قبل نهاية يوليو الجارى".

ويضيف شوبير : "وقبل وصول هذا الخطاب كان الفيفا قد أرسل لإتحاد الكرة خطاباً يطالبهم بأخذ وقتهم الكافى قبل عرض اللائحة على الجمعية العمومية ثم شعروا أن الاتحاد لايفضل اعتماد اللائحة فقرروا على الفور إرسال الخطاب المكون من 11 كلمة ، وأنتظروا وصول خطاب أخر للجبلاية يطالب اللجنة الخماسية بإجراء الانتخابات فى يوم معين ولمدة 4 سنوات فى تحدى صارخ للقانون المصرى"

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وتابع نائب الجبلاية السابق: "انتظروا مفاجأت قوية وغير متوقعة والأيام بينا الأمر لن يمر مرور الكرام إطلاقاً ، عملت فى اتحاد الكرة فى الفترة من 2000 وحتى 2008 ثم عدت لمدة سبعة شهور فى فترة هى الأسوأ لى إدارياً فى الاتحاد ولاشك بحب العمل الإدارى ووضع أفكار النهوض بالكرة وإقامة دوري قوى ومنتخب رائع ولكن لا أتفهم فكرة البعض للقتال المستميت للعودة لإتحاد الكرة ، هؤلاء يعتبرونها مسألة حياة أو موت يبدو أن الكرسى له سحر ويحقق أهداف سأحاول أتظاهر أنى لا أعرفها "

ويضيف شوبير : "لو اتحاد الكرة انهى مسابقة الدوري الجديد فى 25 يونيو مثلما أعلن فى وقت سابق سأضرب له تعظيم سلام ، وأرحب بفكرة تكريم محمد صلاح فهو يستحق كل خير وكل تكريم فلقد كان سبباً فى نقل الكرة المصرية والعربية لإفاق عالمية بتفوقه مع ليفربول الاتجليزى ، وأعتقد تكريمه فى هذا الوقت سيكون مناسباً بعد زوال الغمة بعدما كانت هناك شخصيات تختلق معه الازمات فى مجلس الاتحاد السابق".