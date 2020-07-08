شكرا لقرائتكم فايلر يجرى مسحة للكشف عن كورونا قبل قيادة مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي مسحة كورونا صباح اليوم الأربعاء للاطمئنان على سلامته قبل قيادته التدريبات غدا الخميس ، كما اجري توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق مسحة كورونا بعد وصوله إلي القاهرة مساء أمس الأول رفقة فايلر بعد انتهاء الاجازة التي حصلا عليها ، وظهر رينية فايلر لأول مرة في تدريبات الفريق الأحمر منذ العودة، عقب فترة التوقف التي بدأت في مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد، حيث كان فايلر قد سافر إلى سويسرا في بداية أزمة كورونا ومع توقف حركة الطيران لم يستطع السويسري قيادة تدريبات الفريق طوال الفترة الماضية حتى عودته إلى القاهرة يوم الأثنين الماضي، وحضر السويسري إلى مران الأهلي المقام حالياً على ملعب التتش استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام يوم 6 أغسطس المقبل ، ونشرت صفحة الأهلي عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام" صور لفايلر في التتش وعلقت عليها : أنظروا من حضر هنا.

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على صعيد متصل، عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، جلسة منفردة مع وليد سليمان وصالح جمعة ثنائى الفريق، على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة، وذلك قبل انتظام الثنائى فى التدريبات البدنية رفقة باقى اللاعبين ، وواصل الأهلى تدريباته صباح اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

وعقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق، محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين داخل ملعب التتش بالجزيرة قبل انطلاق المران الصباحى، وشهدت الحديث عن الوحدات التدريبية التى سيخضع لها اللاعبون فى مران اليوم.