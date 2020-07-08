شكرا لقرائتكم محمد محمود فى المران الجماعى للأهلى بعد 279 يوماً انقطاع بسبب الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنتظم محمد محمود، لاعب الأهلي في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء بعدما تعافي من الإصابة بالرباط الصليبي حيث بدأت مشاركة اللاعب تدريجيا اليوم في تدريبات الكرة ، وأنهى محمد محمود برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي التي خضع لها قبل عدة شهور وتمثل عودة محمد محمود خبر سار للأهلاوية بعد أيام من مشاركة حمدي فتحي في تدريبات الفريق الجماعية حيث كان أصيب حمدي بقطع في غضروف الركبة وغاب هو الأخر عن التدريبات عدة أشهر.

ولم يشارك محمد محمود مع الأهلي سوى فى 74 دقيقة فقط مقسمة على مباراتين هما مباراتا بيراميدز التى خسرها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، وسموحة والتى فاز بها المارد الأحمر بهدف نظيف، إلا أن اللاعب الشاب تعرض لقطع فى الرباط الصليبى وحينما تعافى وأصبح سليماً تلقى صدمة أخرى بإصابة أخرى بالرباط الصليبى .

ففى 8 يناير 2019 تلقى محمد محمود خبر إصابته بالرباط الصليبى بعد أول مباراة بقميص النادى الأهلى ليبدأ اللاعب رحلة التعافى من الاصابة التى ظلت 279 يوماً حتى شارك فى أول مران مع ناديه فى 14 أكتوبر الجارى ولم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الأهلى فى 23 اكتوبر الجارى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى، رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة المنتخب الأولمبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل بعد وجود اسمه فى القائمة الأولى التى أعلنها شوقى غريب .

ومنذ إعلان نبأ إصابة محمد محمود بالرباط الصليبى انهالت عبارات الدعم والمساندة على اللاعب سواء من زملاء اللاعب أو من جماهير الكرة المصرية بمختلف ميولها .

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مع وادي دجلة

وشارك محمد محمود فى 17 مباراة مع وادى دجلة، بواقع مباراة فى كأس مصر و16 أخرى فى الدورى العام، وسجل محمود 4 أهداف فيما صنع هدفاً آخر مع الفريق الدجلاوي قبل انتقاله للأهلي.

مع المنتخب الأولمبي

محمد محمود كان ضمن صفوف المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب ولكن تسببت الاصابة فى إبعاده عن التتويج الافريقى للفراعنة الصغار بكأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والتى أقيمت بالقاهرة .

مع المنتخب الأول

انضم محمد محمود إلى صفوف المنتخب بطلب مباشر من أجييرى مدرب الفراعنة السابق -بعدما كان ضمن كتيبة منتخب الأولمبي- بعد إصابة سام مرسى قبل مباراة النيجر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2019