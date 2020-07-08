شكرا لقرائتكم فايلر يظهر فى تدريبات الأهلى لأول مرة بعد العودة من سويسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، لأول مرة في تدريبات الفريق الأحمر منذ العودة، عقب فترة التوقف التي بدأت في مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد، حيث كان فايلر قد سافر إلى سويسرا في بداية أزمة كورونا ومع توقف حركة الطيران لم يستطع السويسري قيادة تدريبات الفريق طوال الفترة الماضية حتى عودته إلى القاهرة يوم الأثنين الماضي، وحضر السويسري إلى مران الأهلي المقام حالياً على ملعب التتش استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام يوم 6 أغسطس المقبل ، ونشرت صفحة الأهلي عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام" صور لفايلر في التتش وعلقت عليها : أنظروا من حضر هنا.



فايلر بالمران



فايلر فى مران الأهلى



فايلر يظهر فى التتش



فايلر

وانتظم شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى فى تدريبات حراس المرمى صباح اليوم، الأربعاء، بعدما اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية فى الجيم على هامش مران الفريق الجماعى خلال اليومين الماضيين، وخاض حراس الأهلى شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير تدريبات قوية صباح اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

على صعيد متصل، عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، جلسة منفردة مع وليد سليمان وصالح جمعة ثنائى الفريق، على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة، وذلك قبل انتظام الثنائى فى التدريبات البدنية رفقة باقى اللاعبين.

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وواصل الأهلى تدريباته صباح اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

وعقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق، محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين داخل ملعب التتش بالجزيرة قبل انطلاق المران الصباحى، وشهدت الحديث عن الوحدات التدريبية التى سيخضع لها اللاعبون فى مران اليوم.

ويستعد الأهلى لاستئناف النشاط الرياضى من جديد على الصعيدين المحلى والقارى، وغاب أحمد الشيخ، لاعب الفريق، عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأربعاء، ويعانى الشيخ من كدمة قوية فى الظهر، وخضع للفحص الطبى اليوم ومنحه الجهاز الطبى راحة من تدريبات الكرة اليوم.