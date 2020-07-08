شكرا لقرائتكم مدرب حراس الأهلى يتحدث بالعربية: "صباح الفل.. أفريقيا يا أهلي".. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، فيديو عبر حسابها الرسمي على مع تويتر لـ يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق حيث ظهر يانكون يتحدث باللغة العربية قائلاً "صباح الفل على الأهلي..أهلاوي..أفريقيا يا أهلي"، وبدأ النادي الأهلي مرانه اليومي قبل قليل على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث يستعد المارد الأحمر لاستئناف مسابقة الدوري العام يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

في سياق متصل، يُجري السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مسحة وتحاليل كورونا اليوم الأربعاء وهو الموعد الذي تم تحديده للمدرب بعد عودته من سويسرا مساء أول أمس الاثنين برفقة مساعدة بينكيل، تمهيداً لقيادته تدريبات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة بعدما قضي إجازة في بلاده استغرقت ما يقرب من 25 يوماً حيث غادر فايلر ومساعده بينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضي ، واتفق المدير الفني للأهلي خلال تواجده في سويسرا على التجديد موسماً للأهلي ليُنهي الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء.

Advertisements

ولم يُسمح لفايلر بقيادة تدريبات الأهلي قبل اجراء مسحة كورونا وفقاً لتعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة، حيث من المقرر أن لا يختلط المدرب السويسري بلاعبي الأهلي قبل ظهور نتيجة مسحته التي من المفترض ظهورها مساء غداً الخميس، وبالتالي فلن يقود التدريبات قبل يوم الجمعة أو السبت المقبلين.

وحصل فايلر على عدده تقارير من مساعده سيزا الأول عن تدريبات الفريق طوال الفترة الماضية والثاني عن الوحدات التدريبية التى خضع لها الفريق منذ العودة للتدريبات، والثالث عن اللاعبين المعارين الذين أوصى فايلر بإعادة تقييمهم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنهم.

ويواصل الأهلى تدريباته اليومية استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها فى سبتمبر المقبل، وشهد المران مشاركة حمدى فتحى فى المران الجماعى للمرة الأولى منذ الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطني، وأبعدته فترة طويلة عن المباريات والتدريبات، وكان حمدى فتحى قد تعرض للإصابة بقطع فى غضروف الركبة، خلال وجوده فى معسكر المنتخب وأجرى جراحة فى ألمانيا، ثم خضع لبرنامج علاجى وتأهيلي.