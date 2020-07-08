شكرا لقرائتكم شوبير : انتظروا خطاب جديد من الفيفا للجبلاية..وتكريم صلاح بعد زوال الغمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق ، أن العالم يدين للألمان بعودة النشاط الكروى بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت : "لولا الالمان ماعادت كرة القدم هذا الموسم ، فلقد أعطوا العالم بأسره درساً فى الصمود والتمسك بالساحرة المستديرة والالتزام بالبروتوكول الطبى لمواجهة كورونا بعد أشهر عديدة من العزل المنزلى الذى كان فى طريقه لقتل الدوريات فى مختلف دول العالم لولا قرار الالمان".

ويضيف شوبير : "بإستئناء فرنسا وبلجيكا وهولندا وإستكتلندا عادت دوريات العالم للإستئناف بفضل قرار الالمان وإصرارهم على إستكمال بطولات الكرة رغم خطورة جائحة كورونا ، البوندسليجا كانت أول مسابقة دورى كبرى في العالم تعود لاستئناف النشاط بعد شهرين من العزل المنزلى لتفتح أمال للعالم بأسره أن العودة ممكنة بمزيد من الالتزام والإنضباط".

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وفى وقت سابق ، كشف أحمد شوبير، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سوف يمد عمل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لمدة قد تصل لستة أشهر، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تنتهى مهمتها فى 31 يوليو الجارى، وقرار مد عملها أكثر من شهرين أصبح مؤكداً فيما تبدو المؤشرات أن قرار المد قد يكون لمدة ستة أشهر كاملة "

وأضاف شوبير، "وضع لوائح الانتخابات يشبه الولادة المتعثرة دائماً فى اتحاد الكرة، وأؤكد لائحة اتحاد الكرة لم تعتمد من الفيفا ولا تزال هناك مفاوضات فى هذا الشأن، ولو السما انطبقت على الأرض اللجنة الخماسية لن تدعو الجمعية لإقرار اللائحة فى الموعد المحدد، على حد وصفه"، مشيرا إلى أنه كان هناك اقتراح لعقد الجمعية بالفيديو أون لاين ولكن الاقتراح قوبل بالرفض.

وقال شوبير "سأذيع سراً لأول مرة، أنا كنت شاهد عيان على أكاذيب ومؤمرات تحاك ضد الأهلى لعرقلة مسيرته، لو صنعها مؤلف سينمائى لن يصنعها بمثل الحبكة التى تدار بها فى الواقع، ورغم ذلك الأهلى رفض التتويج بلقب الدورى مقابل الموافقة على إلغاء المسابقة، وأصر على عودة النشاط الكروى وأن يحصد اللقب بعرقه وجهده وليس إهداء من أحد".